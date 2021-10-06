«Альфа Ромео» пообещала резко увеличить бюджет к новому сезону Ф-1 после перехода Боттаса

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр сообщил, что команда существенно увеличит бюджет в предстоящем сезоне Формулы-1. Сообщалось, что команда тратит на $ 20-30 миллионов меньше предельно допустимого уровня расходов. В следующем сезоне, по словам Вассёра, предел по тратам будет достигнут.
«Раньше мы расходовали намного меньше финансовых средств. В следующем году мы собираемся достигнуть предельно допустимой величины по тратам.
Мы сделали огромный шаг вперёд. Когда я только присоединился к компании, нас было около 260 человек — сейчас нас 520 или даже 530. Теперь нам нужно провести некоторую настройку в организации, чтобы оставаться примерно на этом уровне», — приводит слова Вассёра The Race.
Отметим, что со следующего сезона к «Альфа Ромео» присоединится финн Валттери Боттас.
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