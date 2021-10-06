Шварцман в именной футболке хоккейного СКА поддержал команду в матче с «Локомотивом»

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман посетил матч регулярного чемпионата КХЛ, в ходе которого встречались СКА и ярославский «Локомотив». На встрече Роберт присутствовал в именной футболке СКА.



«Сегодня СКА в Ледовом поддерживает чемпион Формулы-3, гонщик команды Prema Racing в Формуле-2 Роберт Шварцман! Рады видеть и успехов на трассах», — говорится в сообщении пресс-службы СКА, оставленном в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице хоккейного клуба СКА в «Инстаграме».

Матч завершился со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу СКА. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 8 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Локомотив» 7 октября встретится в Череповце с «Северсталью».