На Гран-при Турции «Ред Булл» может выступить в ливрее, посвящённой прощанию с «Хондой»

Пресс-служба «Ред Булл» разместила новый пост в «Твиттере» команды, где выразила благодарность «Хонде». Текст был написан японскими иероглифами красного цвета на белом фоне — традиционной раскраски «Хонды».

Видео можно посмотреть на странице «Ред Булл» в «Твиттере».

Отметим, что предстоящий уик-энд был традиционной датой проведения Гран-при Японии. Из-за пандемии коронавируса, однако, этап в Стране восходящего солнца был отменён. Вместо этого он пройдёт в Турции. В прошлом годе в «Хонде» объявили, что 2021-й станет последним для команды. Таким образом, пост, размещённый в «Твиттере» «Ред Булл» можно трактовать как намёк на то, что на Гран-при Турции команды выступит в ливрее, выполненной в красно-белых тонах — в качестве благодарности «Хонде».