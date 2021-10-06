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Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от Чжоу Гуаньюя

Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от Чжоу Гуаньюя
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«Альфа Ромео» может отказаться от идеи заключать контракт с китайским гонщиком Формулы-2 Чжоу Гуаньюем. Об этом сообщает Blick.

По сведениям источника, руководитель команды Фредерик Вассёр сомневается в целесообразности заключения соглашения с китайским юниором сроком на три года — именно такие условия для своего гонщика хочет китайская сторона. Трёхлетний контракт с Чжоу мог бы лишить шанса 18-летнего французского пилота Тео Пуршера, что не устраивает Вассёра.

Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат. По слухам, в следующем сезоне он может заменить Антонио Джовинацци в составе «Альфа Ромео».

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