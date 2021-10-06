Источник: «Альфа Ромео» может отказаться от Чжоу Гуаньюя

«Альфа Ромео» может отказаться от идеи заключать контракт с китайским гонщиком Формулы-2 Чжоу Гуаньюем. Об этом сообщает Blick.



По сведениям источника, руководитель команды Фредерик Вассёр сомневается в целесообразности заключения соглашения с китайским юниором сроком на три года — именно такие условия для своего гонщика хочет китайская сторона. Трёхлетний контракт с Чжоу мог бы лишить шанса 18-летнего французского пилота Тео Пуршера, что не устраивает Вассёра.



Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат. По слухам, в следующем сезоне он может заменить Антонио Джовинацци в составе «Альфа Ромео».