Тото Вольф перечислил ряд факторов, за счёт которых «Мерседес» остаётся лидером Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф перечислил ряд факторов, которые помогают команде удерживать лидирующие позиции в Формуле-1 на протяжении многих лет. По мнению Вольфа, на успех «Мерседеса» во многом влияют скромность членов гоночного коллектива, умение критиковать себя и скептическое отношение к собственным успехам.



«Самое главное — оставаться скромным и уметь по-настоящему критиковать себя. Если послушать один из наших отчётов в понедельник утром, посвящённый гонке, которую нам посчастливилось выиграть, то и не подумаешь, что мы и есть та команда, которая победила в гонке.



Мы всегда скептически относимся к нашим собственным достижениям, и все мы в какой-то степени страдаем синдромом самозванца. И так у нас везде. Все это чувствуют, даже самые высококвалифицированные инженеры. Это помогает нам не витать в облаках. В какой-то степени у нас менталитет претендента», — приводит слова Вольфа GPFans.