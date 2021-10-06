Албон: нам с Пересом сложнее, чем Ферстаппену понять, как авто может быть таким быстрым

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, что его нынешняя роль в команде не так сложна, как думают некоторые.



«Есть недоразумение по этому поводу. Конечно, это не так плохо, как утверждают некоторые СМИ. Но так и должно быть. Разумеется, трудности есть. В команде хотят, чтобы обе машины работали хорошо. Но никакого дополнительного давления по этому поводу у нас не оказывается. С этим хорошо справляется пресса. Но признаюсь, нам с Пересом сложнее, чем Ферстаппену понять, как авто может быть таким быстрым», — приводит слова Албона GPblog со ссылкой на F1 Nation Podcast.



Ранее Албон сообщил, что в его переходе в «Уильямс» большую роль сыграл нынешний пилот британской команды Джордж Расселл, за что он ему крайне благодарен.