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Албон: нам с Пересом сложнее, чем Ферстаппену понять, как авто может быть таким быстрым

Албон: нам с Пересом сложнее, чем Ферстаппену понять, как авто может быть таким быстрым
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Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, что его нынешняя роль в команде не так сложна, как думают некоторые.

«Есть недоразумение по этому поводу. Конечно, это не так плохо, как утверждают некоторые СМИ. Но так и должно быть. Разумеется, трудности есть. В команде хотят, чтобы обе машины работали хорошо. Но никакого дополнительного давления по этому поводу у нас не оказывается. С этим хорошо справляется пресса. Но признаюсь, нам с Пересом сложнее, чем Ферстаппену понять, как авто может быть таким быстрым», — приводит слова Албона GPblog со ссылкой на F1 Nation Podcast.

Ранее Албон сообщил, что в его переходе в «Уильямс» большую роль сыграл нынешний пилот британской команды Джордж Расселл, за что он ему крайне благодарен.

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