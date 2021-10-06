«Ред Булл» показал фрагмент особой ливреи болидов в честь «Хонды». Видео

В предстоящие выходные на Гран-при Турции «Ред Булл» и «Альфа Таури» будут выступать в уникальных ливреях, посвящённых прощанию с поставщиком силовых агрегатов «Хондой», для которого нынешний сезон станет последним в Формуле-1.



Изначально особую ливрею хотели представить на домашнем для «Хонды» Гран-при Японии, но после его отмены из-за пандемии коронавируса было принято решение использовать её на этапе в Турции



Авто будут иметь преимущественно белую окраску — похожую на ту, которая была на легендарном болиде Honda RA 272, на котором американский гонщик Ричи Гинтер одержал первую победу компании в Формуле-1 на Гран-при Мексики в 1965 году. Кроме того, отмечается, что на на заднем крыле автомобилей «Альфа Таури» японскими иероглифами будет написано «спасибо».

Видео можно посмотреть на странице «Ред Булл» в «Инстаграме».

«Мы все очень хотели дать шанс японским фанатам «Хонды» отпраздновать наши чрезвычайно успешные отношения в Формуле-1 на родной земле. Но, поскольку гонка в Японии стала жертвой пандемии, мы просто не могли отказаться от задуманного в Стамбуле. Надеюсь, в эти выходные мы подарим фанатам ещё одну победу, участвуя в гонке в этих легендарных цветах», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба команды.