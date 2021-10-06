Марко отреагировал на фото руководителя «Мерседеса» в комбинезоне «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о фотографии, на которой изображён руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в комбинезоне «Ред Булл».
«Надеюсь, это не недавняя фотография. А если серьёзно, я понятия не имею, как это произошло. Но можете быть уверены, что я не имею к этому снимку никакого отношения. Мистер Вольф может надеть наш комбинезон в Стамбуле, если захочет», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Фото: Archiv Dieter Quester / redbull.com
«Ред Булл» был спонсором команды, за которую выступал Вольф около 15 лет назад, когда участвовал в ряде гонок на длинные дистанции.
Ранее Вольф перечислил ряд факторов, которые помогают «Мерседесу» удерживать лидирующие позиции в «Королевских гонках» на протяжении нескольких лет.
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