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В «Уильямсе» хотят, чтобы Албон присоединился к команде раньше, чем прописано в контракте

В «Уильямсе» хотят, чтобы Албон присоединился к команде раньше, чем прописано в контракте
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассчитывает, что резервный пилот команды «Ред Булл» Александер Албон присоединится к ним раньше, чем прописано в контракте.

«Контракт, конечно, начинается в январе. Но, я думаю, мы обсудим с «Ред Булл» этот вопрос. Почему бы, в конце концов, не отпустить его сразу после последней гонки? Думаю, это будет возможно сделать», — приводит слова Капито RaceFans.

Албон заменит в составе команды британца Джорджа Расселла, переходящего в «Мерседес». В 2021 году Александер исполнял роли тестера и резервного пилота «Ред Булл». Ранее Албон сообщал, что в его переходе в «Уильямс» большую роль сыграл именно Расселл, за что он ему крайне благодарен и собирается угостить пивом.

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