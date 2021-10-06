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«В этом и кроется корень всех бед». Марко назвал причину проблем «Мерседеса» с мотором

«В этом и кроется корень всех бед». Марко назвал причину проблем «Мерседеса» с мотором
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о причинах имеющихся у «Мерседеса» проблем с двигателем.

«Раньше у «Мерседеса» были лёгкие времена. В гонках они атаковали на нескольких первых кругах, а затем просто поддерживали темп, сбавляя обороты. Теперь это уже невозможно. Сейчас им приходится ездить в повышенном режиме. В этом и кроется корень всех проблем», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Вчера, 5 октября, сообщалось, что, скорее всего, «Мерседес» предоставит своему пилоту Льюису Хэмилтону новый мотор перед гонкой Гран-при Мексики или Бразилии.

Ранее Марко высказался о фотографии, на которой изображён руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в комбинезоне «Ред Булл».

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