«В этом и кроется корень всех бед». Марко назвал причину проблем «Мерседеса» с мотором

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о причинах имеющихся у «Мерседеса» проблем с двигателем.

«Раньше у «Мерседеса» были лёгкие времена. В гонках они атаковали на нескольких первых кругах, а затем просто поддерживали темп, сбавляя обороты. Теперь это уже невозможно. Сейчас им приходится ездить в повышенном режиме. В этом и кроется корень всех проблем», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.



Вчера, 5 октября, сообщалось, что, скорее всего, «Мерседес» предоставит своему пилоту Льюису Хэмилтону новый мотор перед гонкой Гран-при Мексики или Бразилии.



Ранее Марко высказался о фотографии, на которой изображён руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в комбинезоне «Ред Булл».