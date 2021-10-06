Кими Райкконен категорически высказался о возможности стать советником в «Альфа Ромео»
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Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о возможности в следующем году стать советником своей нынешней команды. Недавно Кими объявил, что закончит карьеру в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. В комментарии по этому вопросу Райкконен ясно дал понять, что не собирается идти на роль советника.
«Я не могу представить себе такую роль. Ведь в таком случае мой график остался бы без изменений. Мне также будет требоваться участвовать во всех поездках. При подобном раскладе лучше уж я продолжу управлять болидом. В общем, в этом нет никакого смысла», — приводит слова Райкконена GrandPX.news.
Ранее сообщалось, что «Альфа Ромео» может отказаться от идеи заключать контракт с китайским гонщиком Формулы-2 Чжоу Гуаньюем.
Новость по темеИсточник: «Альфа Ромео» может отказаться от Чжоу Гуаньюя
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