Кими Райкконен категорически высказался о возможности стать советником в «Альфа Ромео»

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался о возможности в следующем году стать советником своей нынешней команды. Недавно Кими объявил, что закончит карьеру в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. В комментарии по этому вопросу Райкконен ясно дал понять, что не собирается идти на роль советника.



«Я не могу представить себе такую роль. Ведь в таком случае мой график остался бы без изменений. Мне также будет требоваться участвовать во всех поездках. При подобном раскладе лучше уж я продолжу управлять болидом. В общем, в этом нет никакого смысла», — приводит слова Райкконена GrandPX.news.



Ранее сообщалось, что «Альфа Ромео» может отказаться от идеи заключать контракт с китайским гонщиком Формулы-2 Чжоу Гуаньюем.