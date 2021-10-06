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Албон: пресса часто представляет Марко в качестве злодея, но это вообще не так

Албон: пресса часто представляет Марко в качестве злодея, но это вообще не так
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Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мнением о частой смене напарников Макса Ферстаппена.

«Как я думаю, у людей складывается неправильное впечатление. Пресса здесь часто представляет Хельмута Марко в образе злодея, хотя на самом деле это вообще не так. На самом деле это просто принцип работы, которого придерживаются в «Ред Булл». Нужно понимать, что «Ред Булл» – это команда победителей, которая всегда ждёт хороших результатов.

Да, гонщику в подобной ситуации может быть нелегко, это правда. Особенно если раньше ты не выступал за топ-команды. Но в целом это абсолютно нормально, такие требования предъявляют любые топ-команды. Ты должен добиваться результата», — цитирует Албона PlanetF1.

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