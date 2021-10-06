В «Феррари» подтвердили, что Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции
Поделиться
В «Феррари» подтвердили, что гонщик Карлос Сайнс получит новый мотор на Гран-при Турции. Испанский пилот получит спецификацию двигателя, которую уже опробовал в Сочи его напарник Шарль Леклер.
Это означает, что на этапе в Стамбуле Сайнс будет стартовать из конца стартовой решётки, получив штраф за превышение лимита по использованию силовых установок.
Изначально «Феррари» планировала использовать новый мотор именно в Турции, однако из-за проблем с надёжностью в ERS Леклера в Монако и списания двигателя, использовавшегося на Гран-при Венгрии, в «Феррари» пришлось изменить планы и менять двигатель Леклера на ВТБ Гран-при России Формулы-1.
Ранее глава Формулы-1 призвал не винить Льюиса Хэмилтона за несостоявшийся переход в «Феррари».
Комментарии
- 6 октября 2021
-
19:49
-
19:06
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
14:58
-
13:36
-
11:46
-
11:02
-
10:06
-
09:20
-
00:53
-
00:13
-
00:03
- 5 октября 2021
-
23:07
-
21:38
-
20:54
-
19:58
-
19:18
-
18:14
-
16:56
-
16:06
-
14:34
-
13:11
-
12:14
-
11:28
-
10:24
-
09:12
-
00:39
- 4 октября 2021
-
23:53
-
22:50
-
22:03
-
20:46
-
19:56
-
18:55
Партнерский контент