На карту Сочи добавили место краха «надежд Ландо Норриса»

Один из пользователей Google Maps в шутку добавил на карту Сочи новый объект. Рядом с местом въезда в боксы на «Сочи Автодроме» теперь красуется отметка «Надежды и мечты Ландо Норриса».



Напомним, во время последнего ВТБ Гран-при России Формулы-1 Норрис долгое время лидировал, однако вовремя не перешёл на промежуточные шины после начавшегося дождя и финишировал только седьмым.

Фото: Google Maps

Гран-при России. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076

10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.