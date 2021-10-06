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На карту Сочи добавили место краха «надежд Ландо Норриса»

На карту Сочи добавили место краха «надежд Ландо Норриса»
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Один из пользователей Google Maps в шутку добавил на карту Сочи новый объект. Рядом с местом въезда в боксы на «Сочи Автодроме» теперь красуется отметка «Надежды и мечты Ландо Норриса».

Напомним, во время последнего ВТБ Гран-при России Формулы-1 Норрис долгое время лидировал, однако вовремя не перешёл на промежуточные шины после начавшегося дождя и финишировал только седьмым.

Фото: Google Maps

Гран-при России. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076
10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
19. Николас Латифи («Уильямс») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.

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