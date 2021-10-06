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Судья Формулы-1: я наказал Феттеля и это изменило мою жизнь. Было очень неприятно

Судья Формулы-1: я наказал Феттеля и это изменило мою жизнь. Было очень неприятно
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Судья Формулы-1 Эмануэле Пирро вспомнил, как наказал Себастьяна Феттеля во время Гран-при Канады в 2019 году. Пирро тогда возглавлял комиссию, которая приняла решение наказать Феттеля пятисекундным штрафом за «опасную защиту» от Льюиса Хэмилтона. Из-за штрафа Феттель уступил Хэмилтону первое место.

«Это было очень неприятно, это сильно изменило всю мою жизнь. Мне до сих пор сложно появляться в социальных сетях. Люди до сих пор мне это припоминают. Мне кажется, хейтеры в интернете концентрируются на одном твоём решении или недостатке, без разницы, справедливо это или нет.

Самое обидное — тогда мы приняли правильное решение. Но люди его не поняли. В итоге проигравшей оказалась Формула-1, потерявшая доверие части зрителей. Мне обидно, так как я очень люблю этот спорт. Я тогда спрашивал себя: почему людям так сложно принять поражение человека, которого хотят видеть первым. Весь мир тогда желал победы Себастьяну Феттелю. Но кто-то должен был соблюдать букву правил», — цитирует Пирро Motorsportweek.

«Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа «Они крадут у нас гонку». Феттель лишился победы из-за спорного штрафа
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