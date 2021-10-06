«Альфа Таури» опубликовала провокационные фотографии Пьера Гасли с Юки Цунодой

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала провокационные фотографии гонщиков Пьера Гасли и Юки Цуноды.
«Так сложно добиться от этих двоих красивой фотографии из поездки», — написано в «твиттере» команды.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Альфа Таури».
Напомним, ранее в «Альфа Таури» объявили, что Гасли и Цунода продолжат выступать за команду в сезоне-2022.
«После успешного сезона Пьера Гасли и Юки Цуноды, где они создали хорошие рабочие отношения на трассе и вне её, мы рады объявить, что сохраним обоих гонщиков на сезон 2022 года. Последовательность и стабильность имеют решающее значение на пороге новой эры, учитывая введение новых правил. Команда считает, что нынешний дуэт сможет показать хорошие результаты», — было указано в пресс-релизе «Альфа Таури».
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