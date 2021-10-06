Расселл: я был бы глупцом, если бы думал, что за «Мерседес» легко выступать

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступлений за «Мерседес». Гонщик будет защищать цвета «серебряных стрел» со следующего сезона.
«Подписание контракта с «Мерседесом» — один из величайших моментов в жизни, но это только первый шаг. Впереди по-настоящему тяжёлая работа. Я был бы глупцом, если бы думал, что выступать за «Мерседес», да ещё и с Льюисом Хэмилтоном — легко. Я счастлив, но понимаю, что всё только начинается. Это будет самая сложная задача в моей жизни. Попасть в Формулу-1 — только часть моей цели. Я хочу стать чемпионом мира.
Я познакомился с Тото Вольфом ещё в 2014 году. Отправил ему своё резюме. Боялся, что он меня проигнорирует, но он ответил уже через 15 минут и предложил встретиться», — цитирует гонщика Motorsport Week.
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