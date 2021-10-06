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Расселл: я был бы глупцом, если бы думал, что за «Мерседес» легко выступать

Расселл: я был бы глупцом, если бы думал, что за «Мерседес» легко выступать
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Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступлений за «Мерседес». Гонщик будет защищать цвета «серебряных стрел» со следующего сезона.

«Подписание контракта с «Мерседесом» — один из величайших моментов в жизни, но это только первый шаг. Впереди по-настоящему тяжёлая работа. Я был бы глупцом, если бы думал, что выступать за «Мерседес», да ещё и с Льюисом Хэмилтоном — легко. Я счастлив, но понимаю, что всё только начинается. Это будет самая сложная задача в моей жизни. Попасть в Формулу-1 — только часть моей цели. Я хочу стать чемпионом мира.

Я познакомился с Тото Вольфом ещё в 2014 году. Отправил ему своё резюме. Боялся, что он меня проигнорирует, но он ответил уже через 15 минут и предложил встретиться», — цитирует гонщика Motorsport Week.

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