«Хонда» и «Ред Булл» официально объявили о сотрудничестве в 2022 году

Команда Формулы-1 «Ред Булл» и «Хонда» продолжат сотрудничество после ухода японского автопроизводителя из Формулы-1, сообщает официальный сайт австрийского коллектива. Напомним, «Хонда» покинет чемпионат по окончании сезона-2021.
Сотрудничество в следующем сезоне коснётся перехода команды от моторов «Хонды» к производству собственных силовых установок, развития молодых гонщиков, маркетинговых инициатив, а также работы вне Формулы-1 — речь идёт о «других гоночных дисциплинах».
В следующем году подразделение «Ред Булл» по производству силовых установок получит право пользоваться интеллектуальной собственностью «Хонды», а японская компания будет помогать при сборке силовых установок, предоставит инженерную помощь на трассе и поддержку в проведении гонок. С 2023 года «Ред Булл» полностью перейдёт на самообеспечение.
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