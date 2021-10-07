Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хонда» и «Ред Булл» официально объявили о сотрудничестве в 2022 году

«Хонда» и «Ред Булл» официально объявили о сотрудничестве в 2022 году
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» и «Хонда» продолжат сотрудничество после ухода японского автопроизводителя из Формулы-1, сообщает официальный сайт австрийского коллектива. Напомним, «Хонда» покинет чемпионат по окончании сезона-2021.

Сотрудничество в следующем сезоне коснётся перехода команды от моторов «Хонды» к производству собственных силовых установок, развития молодых гонщиков, маркетинговых инициатив, а также работы вне Формулы-1 — речь идёт о «других гоночных дисциплинах».

В следующем году подразделение «Ред Булл» по производству силовых установок получит право пользоваться интеллектуальной собственностью «Хонды», а японская компания будет помогать при сборке силовых установок, предоставит инженерную помощь на трассе и поддержку в проведении гонок. С 2023 года «Ред Булл» полностью перейдёт на самообеспечение.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021