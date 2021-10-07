Глок: после аварии в Монце думал, что Ферстаппен врежет Хэмилтону

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок признался, что ждал более острого конфликта между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после аварии на Гран-при Италии.
«Ферстаппен не стал участвовать в дискуссиях после Гран-при Италии и продолжил заниматься своим делом, хотя раньше после подобной аварии он бы точно потерял контроль над собой. И, если честно, то я думал, что он подойдёт к Хэмилтону и врежет ему.
Но сейчас Макс повзрослел, стал намного мягче. Он понимает, что подобное поведение не пойдёт ему в плюс. Заметно, что он хорошо поработал над собой и научился сдерживать эмоции», — приводит слова Тимо Глока Speed Week.
После 15 этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен уступает Льюису Хэмилтону всего два очка в личном зачёте.
- 7 октября 2021
-
12:34
-
11:45
-
10:51
-
09:31
-
00:21
- 6 октября 2021
-
23:51
-
22:54
-
21:42
-
20:54
-
19:49
-
19:06
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
14:58
-
13:36
-
11:46
-
11:02
-
10:06
-
09:20
-
00:53
-
00:13
-
00:03
- 5 октября 2021
-
23:07
-
21:38
-
20:54
-
19:58
-
19:18
-
18:14
-
16:56
-
16:06
-
14:34
-
13:11
-
12:14
-
11:28