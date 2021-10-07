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Глок: после аварии в Монце думал, что Ферстаппен врежет Хэмилтону

Глок: после аварии в Монце думал, что Ферстаппен врежет Хэмилтону
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок признался, что ждал более острого конфликта между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном после аварии на Гран-при Италии.

«Ферстаппен не стал участвовать в дискуссиях после Гран-при Италии и продолжил заниматься своим делом, хотя раньше после подобной аварии он бы точно потерял контроль над собой. И, если честно, то я думал, что он подойдёт к Хэмилтону и врежет ему.

Но сейчас Макс повзрослел, стал намного мягче. Он понимает, что подобное поведение не пойдёт ему в плюс. Заметно, что он хорошо поработал над собой и научился сдерживать эмоции», — приводит слова Тимо Глока Speed Week.

После 15 этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен уступает Льюису Хэмилтону всего два очка в личном зачёте.

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