В «Альфа Таури» показали посвящение «Хонде» на своём болиде

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала фотографию заднего антикрыла своего болида, на котором сзади вместо надписи HONDA нанесён японский иероглиф, который переводится на русский язык как «спасибо». Таким образом, в «Альфа Таури» поблагодарят «Хонду» за совместную работу в дни Гран-при Турции — гонки, которая включена в календарь Формулы-1 вместо Гран-при Японии.
«Мы все очень хотели дать шанс японским фанатам «Хонды» отпраздновать наши чрезвычайно успешные отношения в Формуле-1 на родной земле. Но поскольку гонка в Японии стала жертвой пандемии, мы просто не могли в Стамбуле отказаться от задуманного», — заявил ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Болиды его команды получили на Гран-при Турцию абсолютно новую ливрею, посвящённую «Хонде».
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