Алонсо намекнул, что судьи Формулы-1 многое прощают пилотам одной из национальностей

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо намекнул, что в Формуле-1 судьи очень многое прощают британским пилотам, в то время как гонщиков других национальностей наказывают за подобные инциденты. По словам Алонсо, он столкнулся с критикой в свой адрес из-за того, как он вернулся после вылета за пределы трассы на первом круге Гран-при России.
«Мне просто требовалось доказать, что в Формуле-1 есть разное отношение к подобному поведению. Возможно, теперь они изменят зоны вылета в первых поворотах. Раньше я вёл себя как идиот, соблюдая границы трассы, пока на первом круге меня спокойно обгоняли по обочине. Так было в обеих гонках в Австрии, при этом не было никакой реакции. А теперь мне задают вопросы. Вот вам и подтверждение.
Как пример — Ландо Норрис, пересёкший белую линию на въезде на пит-лейн. В Формуле-1 действуют разные правила для разных участников. Ну или как минимум разное отношение к происшествию через пару недель. Давайте посмотрим, кто будет следующим пересёкшим белую линию на въезде в боксы. Какой он будет национальности и какой получит штраф», — приводит слова Алонсо The Race.
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