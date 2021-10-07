Хэмилтон не считает, что его ждёт замена мотора на Гран-при Турции

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не считает, что его ждёт замена двигателя на предстоящем Гран-при Турции. Напомним, ожидается, что Хэмилтон получит четвёртый мотор до конца сезона в связи с тем, что ресурс оставшихся у него двух силовых установок будет выработан ещё до окончания чемпионата.



«На данный момент у меня всё ещё есть силовые агрегаты номер два и три. Не думаю, что нам придётся брать дополнительный мотор в настоящий момент, но это может измениться», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.



Ранее сообщалось, что, вероятно, «Мерседес» предоставит своему пилоту Льюису Хэмилтону новый мотор перед гонкой Гран-при Мексики или Бразилии, так как в команде считают, что условия на них больше подходят для «Ред Булл». Если замена случится, Льюису придётся начать гонку с конца стартовой решётки.