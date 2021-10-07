Мазепин прокомментировал замену своего гоночного инженера на Гран-при Турции

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал тот факт, что на двух предстоящих этапах Формулы-1 его гоночным инженером станет главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу. Нынешний гоночный инженер Мазепина, Доминик Хейнс, пропустит эти два этапа по семейным обстоятельствам.
«Мы по не совсем приятным причинам столкнулись с такой ситуацией. Никакого другого выхода не было. Аяо — очень опытный и хорошо зарекомендовавший себя инженер, так что для меня большая честь поработать с ним так тесно. Но надо сказать, что непросто адаптироваться к новым членам твоей гоночной бригады в середине сезона. У вас свои привычки в вопросах общения по радио — на быстром круге, на медленном. Ты выстраиваешь их в отношениях с гоночным инженером ступенька за ступенькой — а потом всё меняется. Но мы должны справиться с этой ситуацией», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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