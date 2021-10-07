«Феррари» пригласит только одного новичка на пятничные тренировки в 2022 году

В команде Формулы-1 «Феррари» заявили, что не планируют задействовать нескольких новичков на пятничных тренировках в 2022 году. Напомним, с сезона-2022 приглашение новичков на пятничные тренировки Гран-при станет обязательным для всех команд.
«Будем ли мы проводить ротацию гонщиков, которые станут тренироваться с нами по пятницам? Хороший вопрос. Мы в «Феррари» приветствуем возможность посадить новичка в болид в первой практике. Мы вкладываемся в новое поколение, и это прекрасно, что Формула-1 даёт новичкам возможность попробовать себя.
Я склонен думать, что мы пригласим лишь одного пилота, потому что две гоночные сессии – это слишком мало. Молодому гонщику очень сложно себя показать всего за час. Так что, пожалуй, мы пригласим одного гонщика», – цитирует гоночного директора «Феррари» Лорана Мекиса GPFans.
Одним из кандидатов на участие в пятничных тренировках «Феррари» является член академии команды российский гонщик Роберт Шварцман.
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