«Это гендерно-нейтральная одежда». Хэмилтон ответил критикам его необычного наряда

Пилот «Мерседеса», лидер чемпионата мира 2021 года Льюис Хэмилтон прокомментировал свой необычный выбор одежды, в котором он прогуливался в паддоке Гран-при Турции. Необычный наряд вызвал критику со стороны части поклонников Формулы-1.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мэтта Бишопа в «Твиттере».

«Понимаю, что это довольно смело. Я как-то просматривал фотографии в интернете и мне понравился этот наряд. Пару лет назад я участвовал в фотосессии в килте. Это просто гендерно-нейтральная одежда. Каждый одевается так, как хочет. Некоторые люди пока не готовы этого понять, но это нормально. Надеюсь, они в конце концов станут более открытыми и позволят другим людям быть самими собой.



Мне нравится, что благодаря моде я могу немного отделить себя от Формулы-1. Сезон насыщенный и сложный для всех. Так что мода позволяет разгрузиться», — цитирует Хэмилтона Autosport.