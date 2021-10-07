Албон рассказал, как едва не сорвал подписание контракта с «Уильямсом»

Воспитанник «Ред Булл» Александер Албон рассказал забавные обстоятельства, сопровождавшие подписание контракта с «Уильямсом». Албон будет защищать цвета «Уильямса» начиная со следующего сезона.
«После интервью на ТВ я встретился с боссами «Ред Булл». Мы побывали на заводе, после чего поехали в гости к одному из боссов. Я снял куртку и забыл про неё, а в кармане был паспорт! В три ночи у меня был рейс на самолёт. Конечно, мне не хотелось тревожить такого важного человека, но пришлось звонить. Но он всё равно спал и не отвечал.
Самое смешное, что на следующий день я должен был подписывать контракт с «Уильямсом». Без паспорта я не мог попасть на рейс. Я помнил адрес этого человека, приехал и начал звонить в домофон, но мне никто не открывал. К счастью, кто-то в это время выходил, поэтому я попал внутрь. Постучал в дверь, и он открыл. Оказалось, что я забыл куртку не там. Я оставил её на телестудии. Я поехал туда, хорошо, что мне открыл охранник. Я забрал куртку и ушёл», — рассказал Албон подкасту F1 Nation.
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