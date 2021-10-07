Вольф — о Расселле: он готов быть «учеником волшебника», но может сразу стать чемпионом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о перспективах гонщика Джорджа Расселла, который со следующего сезона будет выступать за «серебряные стрелы». Расселл заменит в составе «Мерседеса» Валттери Боттаса.
«Расселлу нужно будет доказать, что он готов стабильно показывать высокие результаты, как на Гран-при Бахрейна. Если он это сделает, то сможет даже претендовать на чемпионство в первый же год, что создаст для нас определённую «проблему роскоши».
Не боюсь повторения конфликтной ситуации, какая существовала между Росбергом и Хэмилтоном. Динамика между Джорджем и Льюисом будет совершенно другой. У нас тут есть волшебник и ученик волшебника, и я думаю, что такое распределение ролей понятно им обоим», — цитирует Вольфа The Independent.
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