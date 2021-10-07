Расселл прокомментировал тот факт, что за пять гонок набрал столько же очков, как и Перес

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал свои последние успехи. В пяти последних гонках пилот заработал 16 очков — столько же за этот промежуток добыл гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, обладающий более быстрым болидом.



«Конечно, после предсезонных тестов и первой гонки я на это не надеялся. Перед началом сезона ты всегда ждёшь, что этот чемпионат сложится удачнее предыдущего, но после тестов и гонки в Бахрейне я точно не думал, что статистика может быть такой!



Я должен за многое поблагодарить команду, она не раз принимала правильные решения. В этих пяти гонках подряд мы отлично справлялись с делом и смогли в полной мере использовать все возможности. Кроме того, машину нам тоже удалось улучшить, так что всё складывалось, возможно, даже лучше, чем мы могли ожидать. Правда, в Сочи можно было заработать и больше очков – жаль, что такой шанс мы упустили.



Если говорить о Гран-при Турции, будем надеяться, что на этот раз состояние трассы будет лучше, чем в прошлом году, хотя именно в подобных непростых ситуациях мы и зарабатываем очки», — цитирует Расселла официальный сайт Формулы-1.