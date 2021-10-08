«Из-за них я включал телевизор». Алонсо назвал двух пилотов, поразивших его больше всего

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо комплиментарно высказался о гонщиках команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене и «Уильямса» Джордже Расселле.
«Ещё в начале года я сказал, что больше всего в прошлом году меня впечатлили Макс Ферстаппен и Джордж Расселл. Именно из-за них я включал телевизор. Что касается Ферстаппена, то он просто не сбавляет обороты, уик-энд за уик-эндом, и это правильный подход», — приводит слова Алонсо Motorsport-Magazin.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен занимает второе место (244,5 очка), немного отставая от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (246,5). Расселл с 16 очками находится на 15-м месте. Сам Алонсо десятый. На его счету 58 баллов.
Ранее Алонсо намекнул, что судьи Формулы-1 многое прощают пилотам одной из национальностей.
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