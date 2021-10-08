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«Я мог бы заслужить шанс». Пьер Гасли — о возвращении в «Ред Булл»

«Я мог бы заслужить шанс». Пьер Гасли — о возвращении в «Ред Булл»
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Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о перспективах оказаться в «Ред Булл», выразив сожаление, что пока австрийская команда не делает на него ставку.

«Я думаю, что выступил в «Торо Россо» на очень хорошем уровне, лучше, чем в 2018 году. Сейчас я показываю более высокий уровень, к тому же у меня больше опыта. Я чувствовал, что в этом году мог бы заслужить лучший шанс, но такого их решение. Оно не остановит меня. Моя цель — быть в «Ред Булл», и в этом нет ничего удивительного.

Я хочу быть в машине, которая позволит мне бороться за победы и подиумы, и это всегда будет моей задачей. Именно над этим я работаю каждое утро, когда просыпаюсь с намерением сделать всё, чтобы стать лучшим гонщиком, который будет выигрывать гонки. В «Ред Булл» приняли решение, и я рад за них, ведь у них такой успешный сезон. Ну а я буду продолжать работать и постараюсь получить свой шанс в будущем», — приводит слова Гасли Racingnews365.

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