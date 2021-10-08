Льюис Хэмилтон получит штраф на Гран-при Турции за замену мотора

На болиде пилота немецкой команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона заменили мотор, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). Таким образом, в гонке Гран-при Турции британец потеряет 10 позиций на стартовой решётке. Британцу заменили двигатель внутреннего сгорания. Все остальные компоненты силовой установки оказались нетронутыми.

Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

Напомним, в настоящее время на трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле проходит первая пятничная тренировка Гран-при Турции.

«Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию. Она доступна по нижеприведённой ссылке.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Турции Формулы-1