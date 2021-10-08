«Колоссальный приток энергии». Боттас рассказал, как за 2 часа попробовал 27 сортов кофе

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о посещении соревнований по приготовлению кофе в качестве члена жюри. На родине Боттас владеет производством по обжарке кофе и иногда приглашается в качестве судьи на различные мероприятия по приготовлению этого напитка.
«Финский чемпионат по приготовлению кофе состоялся на прошлых выходных в моём родном городе. Я получил приглашение стать одним из судей мероприятия. Это был очень хороший опыт. Конечно, я пробовал там много кофе. Признаюсь, я многое знаю об этом напитке.
За два часа я попробовал как минимум 27 различных сортов кофе. Хотел бы подчеркнуть, что я не выплёвывал выпитое. Всё было здорово. После я почувствовал колоссальный приток энергии», — приводит слова Боттаса Motorsport-Total.
Фото можно посмотреть на странице Боттаса в «Инстаграме».
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