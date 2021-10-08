Феттель наденел специальный шлем с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял решение выступить на Гран-при Турции в специальном шлеме. Так Себастьян хочет обратить внимание на необходимость бережного отношения к океанской фауне и флоре.
«Океаны в конечном счёте являются источником всего живого и покрывают более двух третей земного шара. В эти выходные вы увидите, что мой шлем немного отличается. С его помощью я хотел бы донести небольшое послание: вода и есть жизнь.
Мы должны постараться сделать всё возможное, чтобы не сбрасывать отходы в наши океаны. Этот шлем был разработан, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и подчеркнуть, что мы должны заботиться о них», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
Фото можно посмотреть на странице jmd_helmets в «Инстаграме».
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