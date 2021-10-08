Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель наденел специальный шлем с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов

Феттель наденел специальный шлем с целью привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял решение выступить на Гран-при Турции в специальном шлеме. Так Себастьян хочет обратить внимание на необходимость бережного отношения к океанской фауне и флоре.

«Океаны в конечном счёте являются источником всего живого и покрывают более двух третей земного шара. В эти выходные вы увидите, что мой шлем немного отличается. С его помощью я хотел бы донести небольшое послание: вода и есть жизнь.

Мы должны постараться сделать всё возможное, чтобы не сбрасывать отходы в наши океаны. Этот шлем был разработан, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и подчеркнуть, что мы должны заботиться о них», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

Фото можно посмотреть на странице jmd_helmets в «Инстаграме».

Новость по теме
Феттель: Мик Шумахер помогает «Хаасу» двигаться вперёд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021