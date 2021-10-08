Вассёр назвал проблему Пиастри и рассказал, когда «Альфа Ромео» выберет гонщика
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию с выбором второго пилота команды на сезон-2022 Формулы-1. В последние дни появились предположения, что лидер общего зачёта Формулы-2 Оскар Пиастри может опередить в борьбе за место в команде своего коллегу по молодёжной программе «Альпин» Чжоу Гуаньюя.
«Он хорошо и стабильно выполняет свою работу. Однако, насколько я знаю, он остаётся связан с «Альпин».
Я говорил про решение в сентябре? Но я не говорил, какого года! Выбор непростой, тем более с учётом нового регламента. Мы должны оценить все аспекты и поговорить со всеми заинтересованными сторонами. Мы примем решение в ближайшую пару недель», — приводит слова Вассёра Motorsport-Magazin.
Новость по темеИсточник: «Альфа Ромео» может отказаться от Чжоу Гуаньюя
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