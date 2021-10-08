Льюис Хэмилтон поделился подробностями переговоров о своём переходе в «Феррари»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился подробностями о состоявшихся ранее переговорах с «Феррари», целью которых был его переход в итальянскую команду.



«Такой вариант действительно рассматривался мною в прошлом, когда я менял команды. Однако я уже не думаю об этом. Это была идея, которая длилась не очень длительное время. Я так долго в «Мерседесе» и признаюсь, очень горжусь тем, что успел здесь сделать. Я бы сказал, что шансы попасть в «Феррари» были не очень высоки», — приводит слова Хэмилтона GrandPrix.



Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

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