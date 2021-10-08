Жена экс-руководителя Формулы-1 Экклстоуна может стать вице-президентом ФИА

Фабиане Флози, жена бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, намерена участвовать в выборах вице-президента Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает
«Мой опыт работы в спорте будет только плюсом, поскольку я могу умело анализировать проблемы и искать долгосрочные инновационные решения», — приводит слова Флози GrandPrix со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в настоящее время на трассе «Истамбул-Парк» в Стамбуле проходит вторая пятничная тренировка 16-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Турции.
«Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию, доступную по нижеприведённой ссылке.
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Турции Формулы-1
В первой тренировке Гран-при Турции лучшим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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