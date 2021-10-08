Франц Тост: если кому-то не нравится календарь с 23 Гран-при, ему стоит просто уйти

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост положительно отозвался о расширении календаря чемпионата Формулы-1 до 23 Гран-при за сезон.



«Мы знаем, что нас ждёт 23 гонки. И это здорово. В Формуле-1 отлично поработали, так что я с нетерпением жду новый сезон. Что касается сотрудников на трассе, то, во-первых, мы — гоночная команда, так что все ребята должны быть рады большому количеству гонок. И да, разумеется, мы заботимся о своих людях.



Все механики получают по 3-4 выходных, чтобы провести время дома. Те же три дня выходных получают сотрудники пресс-службы, отдела маркетинга.



Да, инженерам приходится сложнее, но в прошлом после гонок инженерам всё равно нужно было работать на тестах, даже когда не было сдвоенных и строенных этапов. Так что мы все должны быть рады 23 гонкам в календаре. Если кого-то это не устраивает, то ему стоит просто уйти», — приводит слова Франца Тоста The Race.