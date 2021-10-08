Один из новых двигателей Боттаса был списан

Двигатель «Мерседеса» Валттери Боттаса, полученный финном на Гран-при Нидерландов, больше не может быть использован на машине гонщика, сообщает Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, все моторы «Мерседеса» были отправлены в Бриксуорт на базу компании после ВТБ Гран-при России Формулы-1, а после исследования выяснилось, что четвёртый мотор Боттаса не может использоваться в дальнейшем.
Как сообщается, это стало одной из причин, по которой в команде приняли решение заменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Льюиса Хэмилтона на Гран-при Турции. Напомним, Хэмилтон получит штраф в десять позиций на стартовой решётке.
Кроме того, ожидается, что штрафы за замену элементов силовой установки могут получить пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
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