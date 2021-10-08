Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Один из новых двигателей Боттаса был списан

Один из новых двигателей Боттаса был списан
Комментарии

Двигатель «Мерседеса» Валттери Боттаса, полученный финном на Гран-при Нидерландов, больше не может быть использован на машине гонщика, сообщает Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, все моторы «Мерседеса» были отправлены в Бриксуорт на базу компании после ВТБ Гран-при России Формулы-1, а после исследования выяснилось, что четвёртый мотор Боттаса не может использоваться в дальнейшем.

Как сообщается, это стало одной из причин, по которой в команде приняли решение заменить двигатель внутреннего сгорания на болиде Льюиса Хэмилтона на Гран-при Турции. Напомним, Хэмилтон получит штраф в десять позиций на стартовой решётке.

Кроме того, ожидается, что штрафы за замену элементов силовой установки могут получить пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021