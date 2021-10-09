Источник: Колтон Херта станет пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта станет пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 года Формулы-1, сообщает бразильское издание Diario Motorsport со ссылкой на свои источники. Сообщается, что покупка команды «Заубер» Майклом Андретти гарантирует место для молодого американца в пелотоне Формулы-1 в следующем году.
Колтон Херта может получить суперлицнзию ФИА для выступлений в Формуле-1, поскольку он два года подряд становился вторым в зачёте дорожных трасс, что даёт ему 60 баллов суперлицензии при необходимом минимуме в 40 баллов.
Напомним, ранее сообщалось, что представители Андретти близки к тому, чтобы приобрести контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80%. Сумма сделки может составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет шведская фирма Longbow Finance.
При этом представитель Андретти отказался подтвердить, что компания американца близка к покупке «Заубера».
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