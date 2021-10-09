Хэмилтон: когда попал в Формулу-1, не испытывал уважения к другим пилотам. Я хотел крови

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что после того, как только начал выступать в Формуле-1, он не испытывал никакого уважения к другим гонщикам.



«Когда я попал в Формулу-1, то не испытывал никакого уважения к другим пилотам. Я был дешёвым охотником, который хочет крови», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.



Хэмилтон возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Льюиса 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).



Ранее Хэмилтон заявил, что намеревается завоевать поул на Гран-при Турции, чтобы минимизировать потери после штрафа в виде 10 позиций на стартовой решётке.

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