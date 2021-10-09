Главный стратег «Альфа Ромео» сказала о скрытых преимуществах Феттеля и Хэмилтона

Главный гоночный стратег команды «Альфа Ромео» Рут Баскомб рассказала, учитывает ли она при определении тактики на гонку особенности гонщиков, с которыми работает.



«Вам приходится адаптировать стратегию к каждому пилоту, и это то, что делает таким прекрасным и интересным не только наш спорт, но и чисто технические расчёты. В вашем болиде находится человек, и важно убедиться, как нужно эффективно общаться с ним, начиная от того, как вы говорите, как долго, сколько деталей вы даёте.



Если вы разговариваете с Шарлем Леклером в его дебютный сезон и с Кими Райкконеном после его 20-го, то, очевидно, вы будете делать это по-разному, потому что их опыт отличается так же, как отличается и требуемая каждым информация. К тому же, когда вы работаете с пилотом, вы замечаете его определённые особенности по отношению к гонкам. Так, некоторые пилоты, с которыми я работала, обладали поразительными умственными способностями, впитывая информацию как губки и удерживая в голове миллионы сценариев. Феттель среди них. Вы можете сказать ему 17 вещей, и он запомнит все – мечта стратега. Без всякого сомнения, вы захотите взаимодействовать с кем-то, кто может запоминать абсолютно всё и так сильно отличается от большинства пилотов, которые просто хотят управлять болидом. Себастьян, возможно, стал бы замечательным инженером.



Но пилоты отличаются не только стилем общения, но и своими сильными и слабыми сторонами. Есть пилоты, которые очень хорошо обороняются, есть пилоты, которые исключительно хорошо обгоняют, в конце концов, есть пилоты, которые великолепно следят за левыми шинами, есть те, которые хороши при меняющихся погодных условиях.



Если вы целый сезон сражаетесь против определённых пилотов, вам действительно нужно понимать, что вы можете сделать, чтобы оказать на них давление, потенциально заставить их совершать ошибки или не совершать их. Определённо, вы начинаете понимать не только стиль вождения этих пилотов, но, возможно, и то, как они реагируют на синие флаги, как они заезжают на пит-лейн, как выезжают с него. Например, Хэмилтон не просто является семикратным чемпионом мира: за последние 15 лет не смог найти себе равных в вопросе въезда на пит-лейн. С другой стороны, у вас есть пилоты, которые, по вашему мнению, великолепны, но они не умеют правильно действовать, когда им показывают синий флаг», — заявила Баскомб в подкасте Beyond the Grid.