Льюис Хэмилтон заявил, что готов пожертвовать карьерой в Формуле-1 ради пользы обществу

Британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что готов пожертвовать карьерой ради приверженности своим принципам. Льюис известен своей непреклонной социальной позицией, направленной на увеличение многообразия в самых разных сферах жизнедеятельности.

«Я дошёл до того момента, когда готов рискнуть своей карьерой, если это поможет делу. Ведь необходимо спасать как можно больше жизней. Кроме того, сейчас нам нужно стимулировать умы власть имущих к инициированию изменений, которые помогут тем, кому требуется помощь.

Я стараюсь не быть голословным. Хочу действовать и добиваться положительных результатов. Но я не супермен и не могу спасти мир в одиночку», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.