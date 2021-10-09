«Я одновременно и паниковал, и смеялся». Штурман Шубин — о трудностях с новой техникой

Штурман Павла Лебедева Кирилл Шубин поделился впечатлениями от пролога Ралли Марокко, на котором их экипаж из-за прокола колеса показал девятый результат в категории Т3.



«Весь пролог были средние острые камни, нам сильно не повезло, как и многим нашим конкурентам. На первом километре мы прокололи сразу переднее колесо. Менять его смысла не было, приняли решение ехать дальше, и на трёх колёсах не очень быстро продвигались по маршруту. По навигации традиционно проблем особых не было, некоторые повороты были даже перевязаны ленточками. Но этот новый электрический роудбук дал о себе знать, нажималось всё не то, неправильно, всё это было крайне нервно.



Я езжу штурманом порядка 20 лет, одной из привычек у меня всегда было убирать карнет (официальную бумагу, на которой экипажу отмечают время старта, финиша, выезда и заезда на бивуак. — Прим. «Чемпионата») в дорожную книгу на всю гонку — не пользовался ни прищепками, ни сумками. На старте и так был в расстроенных чувствах, что ехать нужно по новой системе. И каково же было моё удивление, когда на старте понял, что карнет-то деть некуда! Я одновременно и паниковал, и смеялся.



К новой системе долго придётся привыкать. На трассе у меня что-то нажалось не туда, убежало не туда, но ничего, разобрался, вроде проехали 12 километров. Дальше будет вторая серия привыкания к электронному роудбуку. Положительные стороны есть, но есть и много отрицательных сторон. Видно всё хорошо, читается всё отлично, но, залезая и вылезая из машины, можно ногой случайно оторвать пульт, некуда положить карнет, солнце бликует. Есть плюсы, есть минусы, странная система, но вполне рабочая», — приводит слова Шубина телеграм-канал Cross-Country Rally.

Анвар Эргашев занял в зачёте Т3 13-ю позицию. В категории Т4 Армен Пузян стал 19-м. В самом мощном классе Т1 Денис Кротов показал 11-е время. Наконец, Татьяна Сычёва идёт четвёртой в зачёте SSV Open, а Александр Максимов — шестым в классе квадроциклов.