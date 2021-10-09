Гюнтер Штайнер: Мазепин до сих пор не в ладах с первым поворотом в Турции

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, по итогам которой Мик Шумахер стал 14-м, а Никита Мазепин — 20-м.



«В целом день для команды сложился хорошо. Мик прошёл во второй сегмент квалификации и принял в ней участие, в отличие от прошлого раза, когда это сделать не удалось. Он доказал, что при упорной работе можно добиться результата даже на не лучшей машине. Все прекрасно поработали, Мик отлично выступил за рулём, а команда не допустила ошибок в сложной ситуации меняющихся условий. Всё было сделано правильно.



С Никитой мы тоже сделали всё возможное, но на этой трассе он до сих пор не в ладах с первым поворотом. Его быстрый круг был аннулирован из-за выезда за пределы трассы как раз там», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.