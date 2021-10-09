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Мик Шумахер прокомментировал попадание во второй сегмент квалификации

Мик Шумахер прокомментировал попадание во второй сегмент квалификации
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на 14-й позиции.

«Пилотировать в сложных условиях всегда весело, я получил удовольствие, а наша команда в нужное время приняла верные решения. Мы всё верно сделали, отработали все этапы программы и смогли найти оптимальные настройки. Всё шло хорошо с первой же тренировки, мне было комфортно на трассе. Я доволен результатом. Думаю, я мог отыграть ещё пару десятых. Надеюсь, что завтра смогу сохранить позицию или отыграть ещё несколько», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.

Победу в квалификации одержал семикратный чемпион мира, лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», однако с поула в воскресной гонке будет стартовать его напарник Валттери Боттас, ставший вторым — Хэмилтон получил штраф в десять позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.

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