Мик Шумахер прокомментировал попадание во второй сегмент квалификации

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Турции, которую он закончил на 14-й позиции.
«Пилотировать в сложных условиях всегда весело, я получил удовольствие, а наша команда в нужное время приняла верные решения. Мы всё верно сделали, отработали все этапы программы и смогли найти оптимальные настройки. Всё шло хорошо с первой же тренировки, мне было комфортно на трассе. Я доволен результатом. Думаю, я мог отыграть ещё пару десятых. Надеюсь, что завтра смогу сохранить позицию или отыграть ещё несколько», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.
Победу в квалификации одержал семикратный чемпион мира, лидер чемпионата Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», однако с поула в воскресной гонке будет стартовать его напарник Валттери Боттас, ставший вторым — Хэмилтон получил штраф в десять позиций на стартовой решётке за замену элементов силовой установки.
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