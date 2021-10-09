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Боттас ответил, просил ли его «Мерседес» не бороться с Хэмилтоном за поул-позишен

Боттас ответил, просил ли его «Мерседес» не бороться с Хэмилтоном за поул-позишен
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас опроверг предположения, что команда могла попросить его не бороться с Льюисом Хэмилтоном за поул-позишен в квалификации Гран-при Турции, чтобы британец с учётом штрафа оказался как можно выше на стартовой решётке.

«Нет, меня не просили замедлиться. Я определённо боролся за поул. На финальном круге я немного потерял на последнем секторе из-за недостаточной поворачиваемости, но в остальном этот круг был хорошим. Я мог чувствовать, что теряю немного времени. Начались проблемы с передней частью машины на последнем секторе. Вероятно, я чуть сильнее использовал шины ранее в ходе круга. Я атаковал по полной, без сомнений.

В целом я получил удовольствие. Уровень сцепления был достойным, с начала уик-энда автомобиль был весьма хорош в плане окна настроек, нам не требовалось вносить серьёзные изменения», — приводит слова Боттаса F1i.

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