Боттас ответил, просил ли его «Мерседес» не бороться с Хэмилтоном за поул-позишен

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас опроверг предположения, что команда могла попросить его не бороться с Льюисом Хэмилтоном за поул-позишен в квалификации Гран-при Турции, чтобы британец с учётом штрафа оказался как можно выше на стартовой решётке.
«Нет, меня не просили замедлиться. Я определённо боролся за поул. На финальном круге я немного потерял на последнем секторе из-за недостаточной поворачиваемости, но в остальном этот круг был хорошим. Я мог чувствовать, что теряю немного времени. Начались проблемы с передней частью машины на последнем секторе. Вероятно, я чуть сильнее использовал шины ранее в ходе круга. Я атаковал по полной, без сомнений.
В целом я получил удовольствие. Уровень сцепления был достойным, с начала уик-энда автомобиль был весьма хорош в плане окна настроек, нам не требовалось вносить серьёзные изменения», — приводит слова Боттаса F1i.
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