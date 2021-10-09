В «Мерседесе» рассказали о «необычных звуках», которые издавал их мотор

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал проблемы с надёжностью немецких силовых установок, с которыми «Мерседес» столкнулся в сезоне-2021 Формулы-1.



«Нелегко, когда ты начинаешь раздвигать границы возможного при развитии силовой установки. В какой-то момент ты сталкиваешься с препятствиями. Наши силовые установки были самыми надёжными с момента внедрения гибридных двигателей в 2014 году.



Но из-за этого стремления раздвинуть границы мы видели примеры, скажем так, необычных звуков внутри двигателя внутреннего сгорания, которые мы ещё не до конца понимали в тот момент, что вызывало некоторые проблемы. В прошлом у нас были моторы, которые просто отказывали, а теперь речь идёт о том, чтобы сдержать проблему, потому что в нынешней фазе перепроектирование деталей — не то, чем вы занялись бы», — приводит слова Вольфа RaceFans.

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