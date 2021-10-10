Боттас: если не допущу ошибок, то у меня должно получиться удержать Ферстаппена позади

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от гонки Гран-при Турции, которую он начнёт с первой позиции после штрафа Льюиса Хэмилтона.
«Я уверен, что Макс сделает всё, что сможет. Мне же на самом деле практически нечего терять. Конечно, если будет нужно, то я буду жёстко обороняться. В любом случае я с нетерпением жду старт. Если не допущу ошибок, то у меня должно получиться удержать Макса позади. Надеюсь на это. Я рад, что буду стартовать первым, это даёт мне отличный шанс выиграть. Да, старт гонки — всегда риск, но, как мне кажется, в гоночном темпе наша машина должна работать хорошо. Большую роль сыграет и стратегия. Сейчас я уверенно чувствую себя за рулём машины, у нас отличный темп, так что будем стараться двигаться вперёд постепенно», — цитирует Боттаса PlanetF1.
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