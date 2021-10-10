Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мазепин: Шумахер приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей

Мазепин: Шумахер приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей
Комментарии

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о своём партнёре по команде, немце Мике Шумахере.

«Кто мой самый близкий друг в Формуле-1? Мик Шумахер. И я не лгу, когда говорю это. В гараже мы находимся ближе всего. Он приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей. Хочу ли я его отправить с Сибирь? Нет, он просто желает посмотреть на медведей и увидеть снег», — приводит слова Мазепина GrandPX.news

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Никита находится на последнем месте. На его счету пока ни одного очка, Мик на 19-м, также пока не имея баллов. Возглавляет рейтинг пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В активе британца 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).

Новость по теме
Никита Мазепин: первый поворот застал меня врасплох
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021