Мазепин: Шумахер приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о своём партнёре по команде, немце Мике Шумахере.
«Кто мой самый близкий друг в Формуле-1? Мик Шумахер. И я не лгу, когда говорю это. В гараже мы находимся ближе всего. Он приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей. Хочу ли я его отправить с Сибирь? Нет, он просто желает посмотреть на медведей и увидеть снег», — приводит слова Мазепина GrandPX.news
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Никита находится на последнем месте. На его счету пока ни одного очка, Мик на 19-м, также пока не имея баллов. Возглавляет рейтинг пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В активе британца 246,5 очка. Немного отстаёт пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (244,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (151).
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