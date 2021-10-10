Жильцов — о первом этапе Ралли Марокко: без кондиционера была бы «гибель»

Штурман Дениса Кротова Константин Жильцов рассказал, как для этого экипажа сложился первый этап Ралли Марокко. Российский экипаж занимает четвёртое место, а лидирует в гонке Нассер Аль-Аттия, которому Кротов и Жильцов уступают 18 минут.
«На прологе мы оказались 11-ми, прямо как и хотели, чтобы не ехать «открывашкой», потому что нужно привыкнуть к электронной книжке, нужно посмотреть, что там Кастера «написал-нарисовал». Так что у нас была отличная стартовая позиция, мы за Нассером стартовали, ехали в своем темпе, быстро и аккуратно, у нас ни одного пробитого колеса, никаких эксцессов не было.
Единственное, с обгоном «мотогонов» не очень, плюс несколько «мотогонов» стояли на трассе, не знаю почему, никаких сигналов в «сантинеле» не было. Это, если честно, очень небезопасно. Мне не понравились дюны, мы стартовали в 12 часов – в самую жару, ехали с кондиционером, выключали только в дюнах, чтобы по этому рыхлому песку забираться. А так — без кондиционера была бы «гибель». Для первого дня отлично раскатились, положительные эмоции придают тонус для завтрашнего дня.
Мы видели багги Серрадори в дюнах, они стояли и копали, но непонятно, кто именно, еще одну машину, и Кубу Пшигонского – какие-то у них с задним колесом проблемы были», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 10 октября 2021
-
12:19
-
12:09
-
11:33
-
11:00
-
10:49
-
00:53
- 9 октября 2021
-
23:46
-
22:00
-
20:43
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:21
-
19:00
-
18:18
-
17:44
-
17:29
-
16:46
-
16:32
-
16:21
-
16:03
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
11:38
-
10:58