Жильцов — о первом этапе Ралли Марокко: без кондиционера была бы «гибель»

Штурман Дениса Кротова Константин Жильцов рассказал, как для этого экипажа сложился первый этап Ралли Марокко. Российский экипаж занимает четвёртое место, а лидирует в гонке Нассер Аль-Аттия, которому Кротов и Жильцов уступают 18 минут.



«На прологе мы оказались 11-ми, прямо как и хотели, чтобы не ехать «открывашкой», потому что нужно привыкнуть к электронной книжке, нужно посмотреть, что там Кастера «написал-нарисовал». Так что у нас была отличная стартовая позиция, мы за Нассером стартовали, ехали в своем темпе, быстро и аккуратно, у нас ни одного пробитого колеса, никаких эксцессов не было.



Единственное, с обгоном «мотогонов» не очень, плюс несколько «мотогонов» стояли на трассе, не знаю почему, никаких сигналов в «сантинеле» не было. Это, если честно, очень небезопасно. Мне не понравились дюны, мы стартовали в 12 часов – в самую жару, ехали с кондиционером, выключали только в дюнах, чтобы по этому рыхлому песку забираться. А так — без кондиционера была бы «гибель». Для первого дня отлично раскатились, положительные эмоции придают тонус для завтрашнего дня.



Мы видели багги Серрадори в дюнах, они стояли и копали, но непонятно, кто именно, еще одну машину, и Кубу Пшигонского – какие-то у них с задним колесом проблемы были», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.